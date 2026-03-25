Air China inaugura la rotta Pechino-Bruxelles, da domani anche da Chengdu

La compagnia aerea cinese Air China ha inaugurato un servizio passeggeri diretto tra Bruxelles e Pechino, la capitale cinese, e domani, giovedì 26 marzo, ne lancerà un altro tra Bruxelles e Chengdu, capoluogo della provincia del Sichuan, nel sud-ovest della Cina, aggiungendo così nuovi collegamenti aerei tra il Belgio e la Cina.

Il servizio da Bruxelles a Pechino sarà operativo tutti i giorni, mentre la rotta da Bruxelles a Chengdu sarà operativa tre volte alla settimana, il martedì, il giovedì e la domenica, ha comunicato la compagnia aerea.

Con il lancio delle due rotte, Air China amplierà la propria rete europea a 23 destinazioni, operando voli di linea settimanali regolari e rafforzando la connettività per gli scambi interpersonali, la cooperazione commerciale e i legami culturali tra Asia ed Europa, secondo quanto dichiarato dalla compagnia aerea.

Leon Verhallen, direttore dello sviluppo dell’aviazione all’Aeroporto di Bruxelles, ha affermato che l’ingresso di Air China nel mercato belga contribuirà a rafforzare la posizione dell’Aeroporto di Bruxelles come porta d’accesso al Belgio.