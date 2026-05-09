Linee guida voli, Ue nega aumenti retroattivi biglietti aerei

Via libera al pacchetto di linee guida sui voli da parte dell’esecutivo europeo: Bruxelles ha dunque fatto ordine sulle misure relative all’uso di carburante, agli slot aeroportuali e ai diritti dei passeggeri.

Come anticipato, il monito alle compagnie è a non aumentare retroattivamente il prezzo dei biglietti già acquistati a causa del supplemento carburante. Allo stesso modo, le compagnie saranno esentate dal pagamento dei risarcimenti solo in presenza di “circostanze straordinarie”, come un’effettiva “carenza di carburante a livello locale”, e non per il semplice aumento dei prezzi del jet fuel. Un chiarimento ritenuto necessario dopo che l’impennata dei costi ha spinto diverse compagnie, tra cui Lufthansa, a cancellare le tratte perché economicamente svantaggiose.

Confermata invece “flessibilità” sugli slot: le compagnie non saranno penalizzate se non potranno usarli a causa di carenza di carburante negli aeroporti. Rimborso, imbarco su un altro volo, assistenza in aeroporto e risarcimento in caso di cancellazioni dell’ultimo minuto sono invece i diritti inderogabili che vanno garantiti ai passeggeri a cui è stata cancellata la tratta.

Inoltre, anche se Bruxelles continua ad assicurare che non vi sia “alcuna carenza di carburante”, con l’estate alle porte e una guerra che non accenna a concludersi, l’allerta resta alta. Per questo, nelle sue linee guida per il settore del trasporto aereo, Bruxelles chiarisce che “non vi sono ostacoli normativi all’uso del carburante Jet-A” anche in Europa, pur senza imporne l’utilizzo ai vettori. La mossa offre alle compagnie aeree la possibilità di acquistare più carburante dagli Stati Uniti, riducendo così la dipendenza dallo Stretto di Hormuz.