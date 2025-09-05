Air Côte d’Ivoire riceve il suo primo A330neo

Air Côte d’Ivoire, compagnia di bandiera della Repubblica della Costa d’Avorio, ha preso in consegna il primo dei due Airbus A330-900 ordinati. Si tratta del primo widebody nella flotta della compagnia e presenta una configurazione a quattro classi particolarmente confortevole, con quattro posti in Prima Classe, 44 in Business, 21 in Premium Economy e 173 in Classe Economy. Leader nel trasporto aereo in Africa occidentale e centrale, Air Côte d’Ivoire serve attualmente 22 destinazioni sul continente. La nuova flotta di A330-900 avrà un ruolo chiave nei piani di espansione della compagnia verso l’Europa – a partire dalla capitale francese Parigi – e successivamente verso il Medio Oriente e il Nord America.

Il volo di consegna dell’A330neo di Air Côte d’Ivoire – da Tolosa ad Abidjan – ha trasportato cinque tonnellate di beni umanitari, tra cui materiali e forniture scolastiche. Si tratta del terzo volo solidale realizzato dalla compagnia in collaborazione con la Airbus Foundation e con il supporto dell’organizzazione umanitaria Aviation Sans Frontières, che ha contribuito con le donazioni. I materiali sono stati distribuiti a due ONG locali – LifeShine e La Bienfaisance – per sostenere iniziative nei settori della salute e dell’istruzione ad Abidjan.

L’A330neo è dotato della pluripremiata cabina Airspace, che offre un’esperienza di volo unica grazie a un elevato livello di comfort, design e atmosfera. Tra le caratteristiche principali figurano uno spazio personale ampliato, cappelliere più capienti, un nuovo sistema di illuminazione e l’accesso ai più recenti sistemi di intrattenimento e connettività a bordo

Alla fine di luglio 2025, la Famiglia A330 contava oltre 1.920 ordini fermi da parte di più di 130 clienti in tutto il mondo. Come tutti gli aeromobili Airbus, anche l’A330neo è già in grado di volare con una miscela contenente fino al 50% di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF). L’obiettivo di Airbus è raggiungere la piena compatibilità con il 100% di SAF entro il 2030.