Air Niugini protagonista nell’ultima giornata del Singapore Airshow 2026

L’ultima giornata del Singapore Airshow 2026, svoltasi sabato 7 febbraio, ha rappresentato un traguardo eccezionale per Air Niugini, con centinaia di appassionati di aviazione e visitatori che hanno affollato il Changi Exhibition Centre per ammirare da vicino l’Airbus A220-300 della compagnia, immatricolato P2-PGA, esposto in area statica.

L’edizione 2026 del Singapore Airshow – la principale manifestazione aerospaziale dell’Asia-Pacifico – ha saputo coniugare business, innovazione e coinvolgimento del pubblico, celebrando i progressi dell’aviazione globale e mettendo in risalto al contempo la vivace cultura della Papua Nuova Guinea.

Durante i primi quattro giorni dedicati esclusivamente al trade, l’evento ha registrato una partecipazione di circa 65.000 visitatori del settore provenienti da oltre 130 Paesi, confermando il ruolo centrale della manifestazione come hub globale per networking e opportunità strategiche nel comparto aerospaziale. Anche le due giornate aperte al pubblico hanno visto un’affluenza significativa, con numerosi visitatori che hanno interagito con gli espositori, le esposizioni statiche e le dimostrazioni dal vivo.

La partecipazione di Air Niugini è stata resa possibile grazie alla solida partnership con Airbus, a seguito dell’acquisizione di tre nuovi Airbus A220-300 (su un totale previsto di nove). L’aeromobile protagonista dell’esposizione, P2-PGA, decorato con i colori nazionali rosso, nero e oro, è stato utilizzato da Airbus come parte della propria vetrina promozionale globale rivolta ai potenziali clienti, evidenziando la versatilità, l’efficienza e il valore operativo del modello A220-300, caratteristiche che contribuiscono a definire il futuro dell’aviazione commerciale nella regione Asia-Pacifico.

Uno dei momenti più apprezzati durante i cinque giorni dell’evento è stato rappresentato dalle esibizioni continue di danzatori tradizionali provenienti dalle quattro regioni della Papua Nuova Guinea. I costumi colorati, le coreografie coinvolgenti e l’interazione con il pubblico hanno aggiunto una dimensione culturale distintiva all’esperienza, attirando costantemente visitatori nell’area espositiva di Air Niugini e spingendo molti partecipanti a mettersi in fila per foto, conversazioni e incontri con il team della compagnia.