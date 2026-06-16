Air Serbia festeggia 70 anni del volo Roma-Belgrado

Air Serbia celebra 70 anni dall’istituzione dei collegamenti diretti tra Belgrado e Roma, una delle tratte più longeve per lo scalo romano. Era infatti il 15 giugno del 1956 quando il primo aereo della compagnia, che allora si chiamava Jat, atterrava a Roma.

“Queste rotte rappresentano molto più di semplici collegamenti di trasporto: sono i fili che uniscono culture ed economie e contribuiscono in modo significativo a connettere i due Paesi. Roma, inoltre, è un punto di riferimento fondamentale per la rete di Air Serbia, e questa rotta offre costantemente ai passeggeri l’opportunità di scoprire il ricco patrimonio e lo spirito moderno di entrambe le città”, ha detto Bojan Aranđelović head of network planning and scheduling di Air Serbia.

“Settant’anni di collegamento tra Roma e Belgrado rappresentano una testimonianza straordinaria del profondo legame tra Air Serbia e Aeroporti di Roma – ha aggiunto Claudio Faustini, Head of Route Development di AdR – Questa rotta storica, tra le più longeve da Fiumicino, ha sostenuto decenni di scambi economici e culturali tra Italia e Serbia. Ringraziamo Air Serbia per la partnership, che continuerà a rafforzare la connettività tra i due Paesi e ad offrire servizi sempre più efficienti e di qualità”. Sono circa 100 mila i passeggeri che ogni anno viaggiano tra le 2 capitali. Oggi, Air Serbia, che il prossimo anno festeggerà 100 anni di storia, collega Belgrado con un totale di dieci destinazioni in Italia: Roma, Milano, Venezia, Firenze, Bologna, Bari, Palermo, Catania, Alghero e Napoli.