Air Tahiti Nui e Air Tahiti semplificano i viaggi versoil Pacifico

Le due compagnie polinesiane Air Tahiti Nui (vettore internazionale leader verso la Polinesia Francese) e Air Tahiti (compagnia regionale intra-isole) hanno firmato un accordo di code-share, così da offrire ai visitatori di Tahiti e le sue isole soluzioni di viaggio aggiuntive e una forte semplificazione nell’organizzazione del viaggio.

L’accordo segna un’importante fase di rafforzamento dell’offerta di Air Tahiti Nui verso le isole del Pacifico e semplifica il viaggio dei passeggeri internazionali per raggiungere, in una prima fase, Bora Bora e Rarotonga.

Dal 2 giugno 2026, Air Tahiti Nui apporrà il codice TN su una selezione di voli operati da Air Tahiti, consentendo ai clienti di acquistare un biglietto unico dal luogo di partenza internazionale, tra cui Parigi, Auckland, Tokyo o Los Angeles, fino alla destinazione finale.

Inizialmente, l’accordo riguarda due destinazioni iconiche:

Bora Bora, fino a 6 voli al giorno,

Rarotonga (Isole Cook), 2 voli a settimana.

I voli lungo-raggio di Air Tahiti Nui sono operati con Boeing 787-9 « Tahitian Dreamliner », mentre i collegamenti fra le isole sono assicurati da Air Tahiti con aeromobili ATR 72.