Air Transat potenzia voli Italia – Canada con nuove frequenze e code-share

Air Transat, compagnia canadese rappresentata in Italia da REPHOUSE GSA, ha annunciato il rafforzamento del proprio network per la stagione 2026, incrementando le frequenze dei voli diretti dall’Italia verso l’Est del Canada e introducendo nuove connessioni integrate per le destinazioni occidentali del Paese grazie alla partnership con Porter Airlines.

Il piano operativo della compagnia per l’estate si articola su quattro scali italiani con rotte attive fino all’autunno:

Hub di Roma Fiumicino: Il collegamento Roma-Toronto è passato a 6 frequenze settimanali, per poi attestarsi sul volo giornaliero a partire dal 23 luglio. Anche la rotta Roma-Montréal ha raggiunto la frequenza di un volo giornaliero (operativi entrambi fino al 24 ottobre 2026).

Scali regionali (Venezia e Lamezia Terme): Da Venezia Marco Polo sono attive 3 frequenze settimanali verso Toronto (disponibili fino al 12 settembre), mentre da Lamezia Terme è operativo l’unico volo no-stop diretto in Calabria per Toronto, attivo fino al 15 ottobre.

Connessioni verso l’Ovest (Vancouver e Calgary): Sfruttando l’accordo di code-share con Porter Airlines, i passeggeri in partenza dagli scali italiani possono raggiungere Vancouver e Calgary in connessione via Toronto o Montréal, usufruendo di un biglietto unico integrato e del check-in bagagli fino a destinazione finale.

I voli di lungo raggio vengono operati con aeromobili Airbus A330 (nelle versioni -300 e -200) configurati in Economy e Club Class. Sotto il profilo commerciale per il trade, la politica tariffaria della compagnia per la classe Economy prevede tre opzioni (Budget, Standard, Flex), mantenendo inclusi in tutte le tariffe sia il bagaglio a mano sia il servizio pasti a bordo.