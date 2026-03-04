Ana celebra 40 anni dei voli di linea internazionali

ANA celebra il 40° anniversario dei suoi voli internazionali di linea. Dall’inaugurazione della rotta Tokyo/Narita-Guam il 3 marzo 1986, operata con un aeromobile Lockheed L-1011 TriStar, ANA ha continuato ad ampliare la propria presenza globale grazie al costante sostegno dei propri passeggeri. Con l’aggiunta delle tre rotte lanciate a fine 2024 e inizio 2025 per Milano, Stoccolma e Istanbul, la

compagnia aerea conta oggi un network internazionale di 55 rotte che servono 40 città nel mondo. A dicembre 2025, il numero cumulativo dei passeggeri sui voli internazionali ha raggiunto circa 170 milioni.

Per soddisfare la domanda globale attraverso un network capillare, ANA punta ad ampliare il proprio business internazionale passeggeri e merci di 1,3 volte rispetto all’anno finanziario 2025 entro l’anno finanziario 2030. A partire dall’anno finanziario 2026, la compagnia aerea prenderà in consegna in sequenza aeromobili Boeing 787-9 dotati dei più recenti sedili in tutte le classi per migliorare ulteriormente la qualità del servizio.

Nel corso dei suoi 40 anni di attività internazionale, ANA è stata riconosciuta da organizzazioni terze per aver raggiunto i più elevati standard mondiali, tra cui la prestigiosa valutazione 5-star da parte della britannica SKYTRAX per 13 anni consecutivi e il premio WORLD CLASS dalla nordamericana APEX per due anni consecutivi.

Il 3 marzo 2026 si è tenuta una cerimonia commemorativa al Terminal 1 dell’aeroporto di Tokyo/Narita.

“Quarant’anni fa, il volo internazionale inaugurale di ANA da Narita a Guam è stato un passo coraggioso verso l’ignoto per un vettore allora poco conosciuto al di fuori del Giappone”, ha detto Shinichi Inoue, Presidente e CEO di ANA.

“Oggi, quella singola rotta è diventato un network globale di 55 rotte che servono 40 città, costruito sulla dedizione del nostro team e sul sostegno incondizionato dei nostri passeggeri. La nostra missione di collegare persone e culture non è mai stata così importante. In vista dell’espansione dell’aeroporto di Tokyo/Narita nel 2029, questo anniversario è un trampolino di lancio per il nostro prossimo capitolo. Entro l’anno finanziario 2030, miriamo ad espandere la nostra attività internazionale di trasporto passeggeri e merci di 1,3 volte, evolvendoci come “vettore combinato” di prim’ordine per fornire un servizio di livello mondiale per i prossimi 40 anni e oltre”.

Oltre ad offrire prodotti in edizione limitata per commemorare questo importante traguardo, ANA ha pubblicato un’edizione speciale di marzo della sua rivista di bordo, TSUBASA GLOBAL WINGS, che ripercorre i 40 anni di storia della compagnia aerea. Il Gruppo ANA continuerà a puntare sul proprio business internazionale come 40° anniversario dei voli di linea internazionali – Logo ’40° THANKS’: lettere formate da circa 300 dipendenti del Gruppo ANA riuniti all’aeroporto di Narita per commemorare il

40° anniversario dei voli di linea internazionali.