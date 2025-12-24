Atterraggio di emergenza per volo Parigi-Ibiza

Un Airbus A320 della compagnia aerea spagnola Vueling, con a bordo 164 passeggeri, partito da Parigi-Orly e diretto all’isola spagnola di Ibiza, è stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Clermont-Ferrand, nella Francia centrale, a causa di ‘un problema tecnico’.

L’A320 di Vueling è stato dirottato a causa di un ‘piccolo problema tecnico’, ha dichiarato all’Afp l’ufficio comunicazioni dell’aeroporto di Clermont-Ferrand, senza specificare la natura del “problema”.

Questo incidente si verifica tre giorni dopo che un A320 dell’Air France diretto da Parigi ad Ajaccio ha dovuto essere dirottato d’urgenza a Lione a causa di un problema al motore.