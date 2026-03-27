Aumento di capitale da 71 mln per Volotea

Volotea rafforza la propria struttura finanziaria e consolida la strategia di sviluppo in Europa. La compagnia, infatti, ha completato un aumento di capitale complessivo da 71 milioni di euro.

L’operazione è stata sostenuta da Aegean Airlines, partner strategico e commerciale della compagnia dal 2021, insieme ad Alaeo, società che rappresenta il team di management guidato dal fondatore e CEO Carlos Muñoz, e dal fondo statunitense PAR Capital, investitore attivo nel settore dell’aviazione, oltre ad altri azionisti europei già presenti nel capitale.

L’ultimo round da 15 milioni di euro conclude il percorso avviato nel settembre 2024, quando Volotea aveva annunciato un piano di rafforzamento patrimoniale fino a 100 milioni. Nell’ottobre 2025 la raccolta aveva già raggiunto 56 milioni di euro, mentre la nuova tranche porta il totale a 71 milioni, confermando il sostegno degli investitori e il fabbisogno finanziario ridotto grazie al miglioramento delle performance operative della compagnia.

“Si tratta di un traguardo molto importante per Volotea – ha commentato Carlos Muñoz, fondatore e CEO della compagnia –. Questa iniezione di capitale rafforza la nostra posizione mentre entriamo nella prossima fase di crescita e consolida una struttura azionaria composta da partner di primo livello, allineati alla nostra visione di lungo periodo”.

Nel frattempo la compagnia archivia un 2025 positivo, con 11,2 milioni di passeggeri trasportati sull’intero network. Migliorano anche gli indicatori operativi: la puntualità (OTP15) ha raggiunto il 79% e il tasso di completamento dei voli il 99,7%, risultati che, secondo i dati del settore, collocano Volotea per il secondo anno consecutivo tra le low cost più affidabili in Europa.

Guardando al 2026, il vettore prevede un ulteriore sviluppo della propria rete con 14 milioni di posti disponibili (+12% rispetto al 2025), un network di circa 430 rotte, nuove basi in Francia e un rafforzamento complessivo della connettività tra le destinazioni europee.