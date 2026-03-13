Caro-petrolio, Air France-Klm aumenta prezzi dei voli lungo raggio

Air France e Klm hanno aumentato le tariffe sui voli a lungo raggio in risposta allo shock petrolifero causato dalla guerra in Iran. “L’attuale situazione geopolitica in Medio Oriente ha portato a un aumento significativo e improvviso dei prezzi del carburante, in particolare del cherosene. Di conseguenza, Air France e Klm stanno aumentando le loro tariffe sui voli a lungo raggio per i biglietti emessi a partire da mercoledì 11 marzo 2026”, afferma Air France-Klm in una nota.

Più specificamente, “in classe economica, le tariffe aumenteranno di 50 euro andata e ritorno”, ha affermato il gruppo aereo franco-olandese, seguendo le orme di altre compagnie aeree che hanno annunciato supplementi negli ultimi giorni, come SAS, Cathay Pacific, Air India e Qantas.