Cathay Pacific potenzia i voli da Roma a Hong Kong ad agosto

Cathay Pacific rafforza i collegamenti tra Roma Fiumicino e Hong Kong per l’estate 2026 con l’introduzione di tre voli aggiuntivi, programmati per il 14, il 21 e il 28 agosto. I nuovi collegamenti si affiancano al servizio esistente operato quattro volte alla settimana – attivo dal 30 marzo al 24 ottobre con partenze il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato – in risposta alla forte domanda dei viaggiatori verso l’Asia-Pacifico.

I voli da Roma, operati con velivoli Airbus A350-900 di ultima generazione, presentano tre classi di viaggio Business Class, Premium Economy ed Economy, con intrattenimento a bordo pluripremiato e all’avanguardia, connessione Wi-Fi e un servizio di ristorazione pensato con cura.

Questa rotta offre ai viaggiatori italiani l’opportunità di scoprire la vivace metropoli di Hong Kong, con il suo iconico skyline, i quartieri storici, la cucina e la cultura internazionale, oltre a consentire di proseguire il viaggio verso numerose destinazioni in Asia, Australia e Nuova Zelanda.

L’aumento dei voli da Roma rafforza la presenza di Cathay Pacific in Italia, dove sono già operativi voli giornalieri tra Milano Malpensa e Hong Kong, e sottolinea l’impegno della compagnia aerea nell’offrire una gamma sempre più ampia di opzioni di viaggio.

Operativi dei voli extra (orari locali):

Volo numero Origine Destinazione Partenza Arrivo Giorni di operatività CX292 Rome (FCO) Hong Kong (HKG) 13:00 06:00+1 14 Agosto 2026 (ven), 21 Agosto 2026 (ven),28 Agosto 2026 (ven) CX293 Hong Kong (HKG) Rome (FCO) 01:05 08:05

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.cathaypacific.com