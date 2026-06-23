Cathay Pacific potenzia i voli da Roma a Hong Kong ad agosto
23 Giugno 2026, 12:30
Cathay Pacific rafforza i collegamenti tra Roma Fiumicino e Hong Kong per l’estate 2026 con l’introduzione di tre voli aggiuntivi, programmati per il 14, il 21 e il 28 agosto. I nuovi collegamenti si affiancano al servizio esistente operato quattro volte alla settimana – attivo dal 30 marzo al 24 ottobre con partenze il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato – in risposta alla forte domanda dei viaggiatori verso l’Asia-Pacifico.
I voli da Roma, operati con velivoli Airbus A350-900 di ultima generazione, presentano tre classi di viaggio Business Class, Premium Economy ed Economy, con intrattenimento a bordo pluripremiato e all’avanguardia, connessione Wi-Fi e un servizio di ristorazione pensato con cura.
Questa rotta offre ai viaggiatori italiani l’opportunità di scoprire la vivace metropoli di Hong Kong, con il suo iconico skyline, i quartieri storici, la cucina e la cultura internazionale, oltre a consentire di proseguire il viaggio verso numerose destinazioni in Asia, Australia e Nuova Zelanda.
L’aumento dei voli da Roma rafforza la presenza di Cathay Pacific in Italia, dove sono già operativi voli giornalieri tra Milano Malpensa e Hong Kong, e sottolinea l’impegno della compagnia aerea nell’offrire una gamma sempre più ampia di opzioni di viaggio.
Operativi dei voli extra (orari locali):
|Volo numero
|Origine
|Destinazione
|Partenza
|Arrivo
|Giorni di operatività
|CX292
|Rome (FCO)
|Hong Kong (HKG)
|13:00
|06:00+1
|14 Agosto 2026 (ven), 21 Agosto 2026 (ven),28 Agosto 2026 (ven)
|CX293
|Hong Kong (HKG)
|Rome (FCO)
|01:05
|08:05
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.cathaypacific.com