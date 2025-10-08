Cathay Pacific, ritorna il volo diretto Roma–Hong Kong

Dopo il successo della ripresa dei voli a giugno di quest’anno per la stagione estiva, Cathay Pacific annuncia il ritorno dei suoi voli diretti tra Roma Fiumicino e Hong Kong per l’estate 2026. Il servizio stagionale sarà operativo nel 2026 dal 30 marzo al 24 ottobre, con tre frequenze settimanali: lunedì, giovedì e sabato.

La compagnia aerea di Hong Kong attualmente offre voli diretti da due importanti città italiane: Milano, con servizio giornaliero, e Roma. Questi collegamenti hanno contribuito a rafforzare i legami tra l’Italia e l’Asia, e consolidato la rete europea del gruppo Cathay.

“Dopo il successo della ripresa dei nostri voli tra Roma e Hong Kong a giugno, siamo lieti di tornare di nuovo la prossima estate. Questi voli offrono ai nostri passeggeri un collegamento comodo, efficiente e di alta qualità tra la capitale italiana e il nostro hub, Hong Kong”, ha detto Il Regional General Manager di Cathay per l’Europa, Brian Tsoi.

I passeggeri in partenza da Roma potranno usufruire di comode coincidenze via Hong Kong per raggiungere numerose destinazioni nell’Asia-Pacifico, mentre i viaggiatori dall’Asia avranno un accesso diretto a Roma e alla bellezza dell’Italia, promuovendo lo sviluppo del turismo e dei flussi commerciali.

I voli Roma-Hong Kong saranno operati con l’innovativo aeromobile Airbus A350-900 della compagnia aerea.

Il programma dei voli è il seguente (tutti gli orari sono locali):