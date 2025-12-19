China Airlines ordina cinque ulteriori Airbus A350-1000

La compagnia taiwanese China Airlines ha siglato un ordine fermo per cinque ulteriori Airbus A350-1000, portando a 15 il totale degli esemplari ordinati di questo modello. Gli aeromobili andranno ad affiancare l’attuale flotta di 15 A350-900, già operativi sulla rete di collegamenti a lungo raggio del vettore.

“L’espansione della nostra flotta di A350-1000 rappresenta un ulteriore passo strategico nella nostra visione di crescita a lungo termine. L’eccezionale efficienza dell’A350, unita al comfort che offre ai passeggeri, è in linea con i nostri obiettivi di modernizzazione della flotta, rafforzamento della competitività sul lungo raggio e miglioramento dell’esperienza di viaggio per i nostri clienti”, ha detto Kao Shing-Hwang, presidente di China Airlines.

“Attribuiamo grande valore alla nostra partnership di lunga data con China Airlines. Questo nuovo ordine rappresenta una forte dimostrazione di fiducia nell’A350-1000 come aeromobile ideale per sostenere le future ambizioni in termini di network della compagnia. L’efficienza di nuova generazione, l’autonomia e il comfort in cabina offriranno un valore aggiunto ancora maggiore sia per China Airlines che per i suoi passeggeri”, ha detto Benoit de Saint-Exupéry, Executive Vice President of Commercial Aircraft Sales.

L’A350 è il widebody più moderno al mondo, progettato per volare senza scalo fino a 9.800 miglia nautiche (18.000 chilometri), stabilendo nuovi standard per il trasporto intercontinentale. L’aeromobile integra tecnologie e soluzioni aerodinamiche d’avanguardia, offrendo livelli ineguagliati di efficienza e comfort.

Grazie ai motori Rolls-Royce di ultima generazione e all’impiego estensivo di materiali leggeri, l’A350 garantisce un miglioramento del 25% in termini di consumo di carburante, costi operativi ed emissioni di CO₂ rispetto agli aeromobili concorrenti della generazione precedente. L’esclusiva cabina Airspace, inoltre, offre a passeggeri ed equipaggi i più moderni standard di comfort e dotazioni di bordo.

Come tutti gli aeromobili Airbus, anche l’A350 è già in grado di operare con una miscela contenente fino al 50% di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF). L’obiettivo di Airbus è rendere i propri aeromobili compatibili al 100% con SAF entro il 2030. Alla fine di novembre 2025 la Famiglia A350 aveva registrato quasi 1.500 ordini da parte di 66 clienti in tutto il mondo.