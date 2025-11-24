China Airlines promuove la campagna ‘Enter Taiwan, Enjoy a Gift!’

Taiwan Tourism Administration (TTA) lancia la campagna ‘Enter Taiwan, Enjoy a Gift!’, dedicata ai passeggeri internazionali in transito presso il Taoyuan International Airport di Taipei.

Fino al 31 ottobre 2026, i passeggeri con passaporto non taiwanese che transitano a Taipei e

soggiornano fino a 24 ore, riceveranno un voucher regalo di NT$600 (circa 16 euro), utilizzabile in

ristoranti, negozi duty-free e punti vendita dell’aeroporto. La registrazione è semplice: basta

compilare i dati sul sito halfdaytour.taiwan.net.tw e mostrare passaporto e carta d’imbarco

all’arrivo.

Grazie a questa iniziativa China Airlines invita i viaggiatori a scoprire Taiwan

anche durante le soste brevi. Grazie ai voli diretti non stop Roma–Taipei di China Airlines, i

passeggeri europei possono approfittare facilmente dell’iniziativa e vivere un’esperienza extra.

Per dettagli e registrazioni: https://halfdaytour.taiwan.net.tw/Schedule/self