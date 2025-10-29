EgyptAir è official carrier della mostra Tesori dei Faraoni

Egyptair, compagnia di bandiera dell’Egitto, è official carrier della mostra Tesori dei Faraoni, in programma dal 24 ottobre 2025 al 3 maggio 2026 presso le Scuderie del Quirinale a Roma.

L’esposizione esplora l’antica e affascinante civiltà egizia attraverso una selezione di 130 capolavori provenienti dai principali musei de Il Cairo e Luxor. Grazie agli aeromobili messi a disposizione da EGYPTAIR e alla sua esperienza nella gestione di carichi preziosi e delicati, queste opere straordinarie e allo stesso tempo bisognose di una cura particolare nelle fasi di imballaggio e trasporto sono arrivate nelle sale delle Scuderie, rendendo possibile questo importante evento a livello nazionale e internazionale.

La collaborazione rafforza ancora una volta il legame tra Italia ed Egitto, due realtà da sempre vicine e accomunate da valori artistici e culturali e unite in solidi rapporti commerciali da lungo tempo. L’Italia è considerata la porta d’ingresso verso le Terre del Nilo e i suoi tesori, e la scelta di portare a Roma queste meraviglie dell’antichità sottolinea la stretta relazione tra le due culture.

EGYPTAIR opera da più di 60 anni nel nostro Paese: la sua presenza ha contribuito a rendere l’Egitto e le sue meraviglie familiari a milioni di italiani. Nel 2024, EGYPTAIR ha trasportato più di 269.000 passeggeri tra l’Italia e l’Egitto, collegando Roma (Fiumicino) e Milano (Malpensa) alla Terra del Nilo e delle Piramidi con trenta voli settimanali per Il Cairo.

Con i suoi voli EGYPTAIR ha contribuito ad avvicinare i due paesi sostenendo il turismo, che evidenzia un trend in continua crescita. L’Egitto si conferma una meta molto amata dai turisti italiani, come dimostrato i dati dell’estate 2025: da aprile a luglio hanno infatti viaggiato con EGYPTAIR 2.435.340 passeggeri. Tra i paesi europei, l’Italia è stata la prima in termini di traffico con 77.700 viaggiatori, seguita da Londra con 70.500 e Parigi con 53.600. Si sono aggiunti numerosi voli charter, in particolare verso il Mar Rosso, e cresce l’interesse per destinazioni emergenti come Marsa Matrou e El Alamein. Questo legame sarà ancora più rafforzato con l’arrivo di nuovi aeromobili, tra cui Airbus 350-900 e Boeing B737-800MAX 8 attesi dalla fine del 2025.