EgyptAir lancia ‘Scorci dal cielo’ e mette in palio 2 biglietti aerei

EGYPTAIR lancia il concorso fotografico ‘Scorci dal cielo’ con in palio 2 biglietti aerei per viaggiare in Business Class dall’Italia con destinazione Il Cairo. Il contest sarà attivo dal 12 al 31 agosto 2025 sul canale Instagram di EGYPTAIR rivolto a tutti coloro i quali vivono o sono residenti in Italia. Il meccanismo è semplice e veloce: basta scattare una foto dall’oblò durante un volo – in partenza o in arrivo da qualsiasi destinazione, nazionale o internazionale – e condividerla come storia sul proprio profilo, aggiungendo l’hashtag dedicato #fotodalcielo e taggando il profilo ufficiale di EGYPTAIR @egyptair. In palio per il fortunato vincitore, due biglietti in Business Class per la capitale egiziana.

Il vincitore del concorso fotografico verrà decretato, tramite estrazione, il 25 settembre. Il regolamento completo è consultabile sul sito EGYPTAIR a questo link: egyptair.regolamento.online

‘Scorci dal cielo’ è un’iniziativa pensata per coinvolgere tutti gli appassionati di viaggio e del mondo magico racchiuso tra le piramidi e il Mar Rosso. Il Cairo, infatti, custodisce i resti della civiltà egizia sulle fertili rive del Nilo. Nel famoso sito archeologico di Giza si possono ammirare le Piramidi di Chefren, Micerino e Cheope, inserite tra le 7 Meraviglie del Mondo Antico, oltre all’imponente ed enigmatica Grande Sfinge. Merita una visita anche il nuovo GEM-Grande Museo Egizio, l’area espositiva che ospita la più completa collezione di reperti dell’Antico Egitto, tra cui la Sala di Tutankhamon con i tesori ritrovati nella sua tomba e la Sala delle Mummie con i resti dei più celebri faraoni.