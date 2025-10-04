Petralia Soprana, ecco i vincitori del concorso fotografico

La luce dorata del tramonto, il silenzio incantato della neve e i colori intensi dell’estate: sono queste le immagini che hanno conquistato la giuria della 7^ edizione del concorso fotografico “Il Borgo più bello d’Italia in uno scatto”. Tre fotografie che hanno saputo raccontare Petralia Soprana e le quattro stagioni, tema scelto per l’edizione 2025.

La premiazione si è svolta nell’aula consiliare del Comune di Petralia Soprana, alla presenza del sindaco Pietro Macaluso e di vari amministratori, dei partecipanti e del pubblico.

A decretare i vincitori è stata una giuria composta dal fotografo Damiano Macaluso, da Vito Cascioferro in rappresentanza di Italkali e da Piera Messineo per il Comune di Petralia Soprana.

Il primo premio è stato assegnato a Giuseppe Innuso per la fotografia che ritrae la torre campanaria della Chiesa di San Teodoro, avvolta dalla luce calda del tramonto. Un equilibrio perfetto tra storia, paesaggio e vita quotidiana che ha convinto la giuria per intensità e capacità evocativa.

Il secondo premio è andato a Francesca D’Alberti per lo scatto che immortala un cancello socchiuso tra alberi innevati. L’immagine restituisce la magia dell’inverno a Petralia Soprana, con i rami bianchi di neve che incorniciano la scena e le leggere impronte che segnano il cammino.

Il terzo premio è stato attribuito a Salvatore Giangrasso con lo scatto che mostra la Torre, sita alle porte del paese, incorniciata dal verde intenso dei boschi circostanti. L’immagine restituisce la vitalità dell’estate madonita, con il contrasto tra il giallo dorato dei prati e il verde rigoglioso della vegetazione.

È stata anche assegnata una targa a Martina Albanese per la foto che ha ricevuto più like attraverso la pagina Facebook del Comune.

Le opere vincitrici, insieme ad altri scatti selezionati, entreranno a far parte del calendario 2026 del Comune di Petralia Soprana, che racconterà mese dopo mese le sfumature di un borgo capace di sorprendere in ogni stagione.

Giunto alla sua settima edizione, il concorso si conferma un appuntamento atteso e partecipato, capace di unire passione, creatività e promozione turistica.