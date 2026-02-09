Emirates aggiunge secondo collegamento per Tokyo

A partire dal 1° maggio, Emirates offrirà un secondo volo giornaliero verso Tokyo Narita, che sarà operato da un Boeing 777-300ER riammodernato. Il nuovo volo, l’EK320, partirà da Dubai alle 22:30 e arriverà a Tokyo Narita alle 13.30 del giorno successivo, mentre il volo di ritorno, l’EK321, partirà da Narita alle 21.30 e arriverà a Dubai alle 03.50 del giorno successivo (tutti gli orari locali).

Il secondo collegamento giornaliero offrirà ai passeggeri maggiore flessibilità e migliori opportunità per itinerari multi-destinazione, inclusa la possibilità di uno scalo a Dubai. I passeggeri in partenza verso est arriveranno nel pomeriggio a Narita, facilitando collegamenti domestici più rapidi, mentre chi viaggia verso ovest potrà contare su un arrivo nelle prime ore del mattino a Dubai, con coincidenze agevoli verso le principali destinazioni in Europa, Africa e Sud America, tra cui Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Sudafrica, Egitto, Marocco, Tunisia e Brasile.