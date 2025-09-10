Emirates estende la Premium Economy anche sui voli Mxp-NY

Tutti i voli A380 di Emirates diretti a New York JFK offriranno ora quattro classi di cabina, inclusa la pluripremiata Premium Economy.

I voli diretti EK201/202, che operano sulla tratta giornaliera Dubai–New York JFK, proporranno la Premium Economy a partire dal 1° dicembre. Anche i voli giornalieri operati via Milano, EK205/206, offriranno l’esperienza Premium Economy a partire dal 10 novembre. I clienti che viaggiano tra Dubai e Milano potranno così scegliere posti in Premium Economy su due voli giornalieri, inclusi EK091/092.

Questi aggiornamenti ai voli Dubai-New York completeranno i servizi EK203/204, che già offrono la Premium Economy quotidianamente, un comfort eccezionale sui voli a lungo raggio. I biglietti in Premium Economy sono disponibili da subito su emirates.com, sull’App Emirates, tramite agenzie di viaggio online e offline e nei punti vendita Emirates.

Gli A380 riammodernati, operativi come EK201/202 e EK205/206, offriranno posti in First Class, Business Class, Premium Economy ed Economy Class, ampliando le opzioni per i clienti, sia che viaggino per lavoro sia per piacere.

Con queste novità, Emirates porterà a 68 le destinazioni globali servite con la Premium Economy entro marzo 2026 sui suoi A380, B777 e A350, confermando l’impegno della compagnia nel garantire la migliore esperienza di volo possibile e nel potenziare le opzioni premium, la coerenza e la scelta per i clienti in tutto il mondo.

Le cabine a quattro classi degli A380 Emirates sono già disponibili su rotte chiave verso Australasia e Asia, tra cui Sydney, Singapore, Osaka, Mumbai, Bangalore e altre.

Sull’A380 a quattro classi di Emirates, la cabina Premium Economy si trova nella parte anteriore del ponte principale e dispone di 56 posti disposti in configurazione 2-4-2. Ogni sedile offre ampio spazio per lavorare e rilassarsi, oltre a caratteristiche personalizzate come prese di ricarica individuali e un tavolino laterale per cocktail. L’esperienza a bordo è completata da comfort studiati nei minimi dettagli, un menu dedicato e un’ampia scelta di bevande, incluso il Chandon Vintage Brut 2016, disponibile esclusivamente per i passeggeri Premium Economy di Emirates.

Puoi esplorare virtualmente la cabina Premium Economy dell’A380 Emirates qui.