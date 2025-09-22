Emirates punta sull’aviazione del futuro con il Crew Training Centre

Emirates ha inaugurato il nuovo e avveniristico Emirates Crew Training Centre, una struttura che si inserisce nella strategia di crescita della compagnia aerea e che sarà dedicata alla formazione dei piloti della flotta di Airbus A350 e dei futuri Boeing 777X.

Il centro, progettato ad hoc e dotato delle più moderne tecnologie, si estende su oltre 5.880 metri quadrati e ospita sei simulatori di volo di ultima generazione. Situato strategicamente vicino ad altri centri di formazione Emirates a Dubai, rappresenta un tassello chiave di un hub aeronautico dinamico e in continua espansione, dedicato alla crescita professionale e personale dei dipendenti.

Il complesso integra innovazioni esclusive come il Pilot Support Station (PSS), sviluppato interamente da Emirates, che consente ai piloti di configurare la cabina di pilotaggio e pianificare un volo in un ambiente immersivo prima dell’addestramento. Tutte le sessioni vengono registrate, permettendo agli istruttori di analizzare ogni dettaglio per ottimizzare le performance.

Grazie a sofisticate tecnologie di stampa 3D, il centro è inoltre in grado di produrre componenti complessi a supporto delle proprie attrezzature, con un risparmio annuo fino a 1 milione di dirham.

Le attività sono già iniziate con due simulatori dedicati all’Airbus A350; altri quattro, inclusi quelli per il Boeing 777X, arriveranno nei prossimi anni. Ogni simulatore offre fino a 7.500 ore di addestramento per 1.000 piloti all’anno. Una volta a pieno regime, Emirates metterà a disposizione complessivamente 17 simulatori (inclusi quelli per A380 e Boeing 777), arrivando a garantire 130.000 ore di formazione annue, con un incremento del 54% della capacità complessiva.

Il primo simulatore A350 di Emirates ha già ottenuto la certificazione di livello D, la più alta rilasciata dall’EASA, ed è il primo al mondo conforme allo standard Airbus A350 1.3, raggiungendo la qualifica senza rilievi – un risultato raro nel settore.

Oltre al nuovo centro, Emirates offre numerosi programmi di formazione e sviluppo attraverso altre strutture a Dubai, tra cui l’Emirates Flight Training Academy, l’Emirates Aviation University, l’Emirates Cabin Crew Training Centre e l’Emirates Aviation College, con corsi specialistici e trasversali aperti sia ai dipendenti sia alla comunità aeronautica più ampia.

In linea con la sua forte crescita, Emirates è alla ricerca di nuovi piloti per i programmi Direct Entry Captains, Accelerated Command e First Officers non-type rated. Gli aspiranti piloti che desiderano entrare a far parte della compagnia aerea internazionale più grande e redditizia al mondo, con la più ampia flotta di A380 e Boeing 777, sono invitati a candidarsi qui.