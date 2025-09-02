Emirates riapre la lounge all’Aeroporto di Malpensa

Emirates ha annunciato la riapertura della sua lounge recentemente ristrutturata all’Aeroporto di Milano Malpensa (MXP). L’investimento di 2,2 milioni di euro conferma l’impegno della compagnia nel migliorare l’esperienza di viaggio a terra per i clienti in First e Business Class, oltre per i membri idonei aderenti al programma fedeltà Emirates Skywards.

Situata nel nuovo Satellite B 3-3 del Terminal 1, la lounge di 1.060 metri quadrati è stata completamente rinnovata, con un design sofisticato che unisce estetica contemporanea e dettagli moderni. La disposizione dei posti è stata ripensata per offrire un ambiente ancora più confortevole e spazioso, arrivando a 203 sedute tra poltrone e divani accoglienti dove i passeggeri possono rilassarsi prima del volo.

L’esperienza in lounge è progettata per essere fluida e premium. Gli ospiti possono gustare piatti raffinati e una selezione di bevande di alto livello in un’area ristorazione confortevole, moderna e confortevole. Un buffet con specialità locali e regionali, insieme a classici dessert italiani, soddisfa diversi gusti. I servizi includono Wi-Fi gratuito e una sala di preghiera dedicata.

La lounge è direttamente collegata all’aeromobile tramite un finger, permettendo ai clienti di imbarcarsi comodamente dalla lounge e sarà aperta tutti i giorni dalle 10:00 alle 16:10 e dalle 18:20 alle 22:20, accogliendo i due voli giornalieri A380 di Emirates da Milano, incluso il collegamento per New York (JFK). È disponibile anche l’accesso a pagamento, soggetto a disponibilità.

La lounge di Milano Malpensa è la seconda di Emirates in Italia (dopo Roma) e una delle 34 lounge dedicate presenti nella rete globale della compagnia. Nelle sedi in cui Emirates non gestisce direttamente una lounge, la compagnia collabora con operatori terzi per garantire standard di servizio elevati e uniformi in tutto il mondo.