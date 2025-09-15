Ethiopian Airlines premiata agli APEX 2026

Ethiopian Airlines ha ricevuto il Four Star Global Airline Award agli Airline Passenger Experience Association (APEX) Awards 2026. Il riconoscimento è stato conferito in occasione dell’APEX/IFSA Global EXPO tenutasi a Long Beach, California, a seguito di un rigoroso processo di valutazione basato direttamente sul feedback dei passeggeri.

APEX ha certificato quasi un milione di voli operati da circa 600 compagnie aeree in tutto il mondo, per determinare la qualità complessiva dell’esperienza aerea, rendendo questo premio un’autentica testimonianza della soddisfazione dei clienti.

“Questo riconoscimento è una ulteriore conferma del duro lavoro, della professionalità e della dedizione del nostro intero team in tutti i settori della compagnia aerea. Siamo profondamente onorati che i nostri passeggeri – la cui fiducia rappresenta per noi il valore più importante – ci abbiano classificato tra i migliori vettori al mondo. Questo ci motiva a continuare a innalzare gli standard in termini di customer experience, innovazione ed eccellenza operativa”, ha detto Mesfin Tasew, Chief Executive Officer di Ethiopian Airlines.

Ethiopian Airlines continua a investire nel percorso di trasformazione della customer experience attraverso la digitalizzazione, l’introduzione di prodotti di cabina di nuova generazione e partnership globali per arricchire intrattenimento a bordo, connettività e comfort. Con questo premio, la compagnia conferma il proprio ruolo di leader africano nell’industria aeronautica globale.