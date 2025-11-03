Ethiopian Airlines ed Etihad Airways lanciano una partnership per frequent flyer

Ethiopian Airlines ha siglato una partnership tra il proprio programma fedeltà, ShebaMiles, e il programma fedeltà di Etihad Airways, Etihad Guest.

Il programma ShebaMiles è attivo da oltre 26 anni e conta oggi oltre 5,38 milioni di iscritti. Articolato su quattro livelli — Blue, Silver, Gold e Platinum — offre vantaggi crescenti, maggiore coinvolgimento e riconoscimento per i viaggiatori più fedeli.

In merito alla partnership, la Vicepresidente Marketing del Gruppo Ethiopian Airlines, Rahel Assefa, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea incentrata sul cliente, siamo entusiasti di ampliare la connettività e la flessibilità nell’accumulo delle miglia dei nostri passeggeri. Questa partnership rappresenta un’ottima opportunità per i soci dei programmi fedeltà di entrambe le compagnie. In Ethiopian continuiamo a migliorare l’esperienza dei nostri passeggeri attraverso innovazione e partnership significative.”

Oltre al proprio programma fedeltà, Ethiopian Airlines collabora con 25 compagnie aeree membri di Star Alliance, oltre che con partner strategici in Africa e con la compagnia aerea brasiliana Gol Airlines.

Il programma fedeltà Etihad Guest è attivo da oltre 19 anni e conta più di 12 milioni di iscritti. Articolato su cinque livelli — Bronze, Silver, Gold, Platinum e l’esclusivo Emerald — il programma vanta il più ampio portafoglio di partnership aeree al di fuori di un’alleanza, con 26 compagnie partner.

“Siamo lieti di accogliere Ethiopian Airlines come nostro partner frequent flyer, ampliando i vantaggi e le opportunità per i soci Etihad Guest in Africa e oltre. Questa partnership riflette il nostro impegno nel premiare i nostri ospiti offrendo maggiore scelta, flessibilità e connettività senza interruzioni, come parte della crescente cooperazione tra le nostre compagnie aeree. Con il lancio dei voli tra Addis Abeba e Abu Dhabi, siamo orgogliosi di rafforzare i legami con uno dei principali vettori in Africa e di offrire ancora più valore ai nostri fedeli soci, accogliendo a bordo anche i soci ShebaMiles”, ha detto Mark Potter, Managing Director di Etihad Guest.

Entrambi i programmi fedeltà offrono vantaggi esclusivi per l’accumulo e l’utilizzo delle miglia non solo sui voli, ma anche attraverso numerose partnership non aeree, tra cui istituti finanziari, hotel, società di autonoleggio, centri commerciali, carte co-branded e programmi di conversione punti e altro ancora.