Giornata Internazionale del Cane, più animali domestici in aereo

In occasione della Giornata Internazionale del Cane, introdotta nel 2004 per promuovere le adozioni e celebrata ogni anno il 26 agosto, la compagnia aerea Vueling festeggia i suoi oltre 100.000 animali domestici in volo ogni anno e continua a confermare il suo impegno come compagnia pet friendly.

Solo nel primo semestre del 2025, infatti, hanno già volato con Vueling oltre 53.700 animali domestici, un dato che punta a un nuovo record annuale e che colloca la compagnia aerea sulla strada per superare, per il terzo anno consecutivo, la cifra dei 100.000 animali all’anno a bordo dei suoi voli.

I dati riflettono una realtà sempre più abituale: gli animali domestici non restano a casa, ma come parte della famiglia ne condividono tutti i momenti, viaggio compreso. Infatti, nel 2024 Vueling ha registrato un record con circa 105.000 animali trasportati (dopo i 103.400 del 2023), con un considerevole salto rispetto ai livelli pre-pandemia, con un incremento del 57% negli ultimi 5 anni (66.800 nel 2019).

Nella classifica delle rotte più pet friendly, oltre alle isole Canarie, spiccano i collegamenti tra Barcellona e Milano e la città catalana e Roma, che si posizionano entrambe nella Top 10 delle connessioni di Vueling con più prenotazioni per viaggiare con gli animali domestici.

Considerata una delle compagnie aeree più pet-friendly d’Europa, nel 2023 Vueling ha stretto una partnership con Edgard & Cooper, nota marca di alimenti etici per animali domestici, diventando così la prima compagnia aerea europea a includere snack per cani nel proprio menù a bordo.

Attenta da sempre al benessere degli animali, Vueling accoglie a bordo i piccoli compagni di viaggio (cani, gatti, tartarughe o uccelli non rapaci cfr la lista consentita), permettendo loro di volare in cabina insieme ai propri proprietari. Ogni animale, fino a 8 kg di peso (incluso il trasportino omologato), può viaggiare in cabina insieme al suo umano, con un massimo di cinque animali per volo.