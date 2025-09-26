Wizz Air basa nuovo aereo a Fiumicino

Wizz Air fa un altro passo avanti nella sua storia di crescita a Roma con un significativo aumento delle frequenze dalla sua base di Roma Fiumicino. Questo nuovo investimento aggiunge quasi mezzo milione di posti all’anno, supportato dall’impiego, a partire da marzo 2026, di un ulteriore aereo Airbus A321neo, e genera occupazione sia diretta che indiretta nella regione.

Il recente successo di iniziative speciali, come il ‘Let’s Get Lost’, il volo misterioso partito da Fiumicino e atterrato a Chișinău, in Moldavia, dimostra l’impegno della compagnia aerea a offrire esperienze di viaggio uniche e a rafforzare la sua posizione nel mercato romano. L’incremento arriva appena un mese dopo l’annuncio di tre nuove destinazioni da Fiumicino: Glasgow, Bordeaux e Brasov. Con l’ingresso di Bordeaux nel network come stazione inedita, queste aggiunte evidenziano il continuo impegno di Wizz Air a espandere la connettività di Roma e a consolidare la sua posizione di base chiave all’interno del suo network europeo.

L’aumento delle frequenze, che ha interessato in particolare rotte verso destinazioni come Londra Luton, Málaga, Tel Aviv, Valencia e Sharm el-Sheikh, amplia l’accesso a numerose destinazioni, facilitando collegamenti essenziali per il turismo e il commercio e consolidando la posizione di Roma come base di riferimento nel network della compagnia aerea.

Questo annuncio segue direttamente il ridimensionamento di Vueling a Roma. Wizz Air ha ottimizzato il suo operativo per rispondere al vuoto lasciato e supportare i passeggeri italiani, aumentando le frequenze su rotte chiave come Malaga, Alicante, Londra Luton, oltre a mantenere i collegamenti con Barcellona, Bilbao, Ibiza, Mykonos, Santorini, Parigi Orly, Palma di Maiorca e Valencia, lanciando anche un piano di reclutamento con eventi dedicati all’assunzione di piloti a ottobre.

Questa iniziativa conferma il duplice impegno di Wizz Air, in linea con la sua iniziativa Customer First Compass – un piano di investimenti da 14 miliardi di euro nei prossimi tre anni per migliorare l’esperienza dei passeggeri, espandere continuamente il network e offrire servizi innovativi: proteggere i piani di viaggio dei passeggeri, offrire soluzioni di viaggio nuove e convenienti e dare impulso all’economia locale creando nuove opportunità di carriera nella capitale italiana.

“L’aggiunta del 14° aereo e l’aumento delle frequenze sulle rotte già operative da Roma Fiumicino confermano l’importanza strategica della nostra base nella Capitale, una delle più dinamiche e centrali nel network internazionale di Wizz Air – ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air – Fiumicino è la nostra base italiana più importante ed è anche fondamentale per la nostra crescita nel Paese. La nostra scelta di puntare sulle frequenze risponde direttamente alle esigenze del mercato romano. Continueremo a lavorare per garantire la migliore esperienza di viaggio, come dimostrato da iniziative speciali come il nostro recente volo ‘Let’s Get Lost’ partito da Roma, che ha offerto un’esperienza unica e inaspettata. Siamo davvero convinti che i passeggeri romani apprezzeranno e ricompenseranno il nostro impegno per la città, e siamo pronti ad accoglierli a bordo per offrire loro la migliore esperienza di viaggio possibile! Let’s Wizz ancora di più, Roma!”.

Grazie a continui investimenti nell’aeroporto della capitale, solo nei primi nove mesi del 2025, Wizz Air ha già operato 23.000 voli da e per Fiumicino trasportando quasi 5 milioni di passeggeri (+5,4% rispetto all’anno scorso) e raggiungendo un tasso di completamento medio del 99,8%. Anche le performance operative sono in costante crescita, con il tasso di puntualità in partenza che aumenta del 22,5%.