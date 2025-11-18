Sciopero il 17 dicembre: trema il settore aereo

Proprio a ridosso delle festività natalizie si teme un blocco del trasporto aereo: lo sciopero è indetto per mercoledì 17 dicembre e oltre ai lavoratori, tra gli altri, di Vueling e Air France potrebbero aderire anche quelli di Ita Airways.

Le organizzazioni dell’ex compagnia di bandiera lamentano la mancanza di un piano industriale più incisivo e il rallentamento sul fronte del rinnovo contrattuale. Se fosse confermata, si tratterebbe della prima protesta unitaria delle principali sigle sindacali di Ita Airways, fatta eccezione per la manifestazione del 7 settembre 2024, che però vide una partecipazione ridotta.

Questo l’elenco delle sigle che hanno proclamato lo sciopero di 4 ore per il 17 dicembre dalle 13 alle 17:

RSA FILT-CGIL/UGL-TA/FAST-CONFSAL-AV Aereo PERSONALE SOC. ENAV ACC ROMA

FLAI TRASPORTI E SERVIZI Aereo PERSONALE AZIENDE HANDLING ASSOCIATE ASSOHANDLERS OPERANTI NEI SEDIMI AEROPORTUALI ITALIANI 4

UILT-UIL Aereo PERSONALE SOC. VUELING

USB LAVORO PRIVATO Aereo PERSONALE NAVIGANTE SOC. VUELING AIRLINES

RSA FILT-CGIL/ANPAC Aereo ASSISTENTI DI VOLO SOC. VUELING AIRLINES

FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT-UIL/UGL-TA Aereo PERSONALE DI TERRA DELLE SOCC. AIR FRANCE E KLM