Ita Airways ottiene la medaglia di bronzo EcoVadis

Ita Airways ha ottenuto la Medaglia di Bronzo da EcoVadis, piattaforma internazionale di riferimento per la valutazione della sostenibilità aziendale. La compagnia si distingue tra le realtà più attente ai principi ESG a livello internazionale. Con un punteggio di 67, Ita Airways rientra nel 35% delle aziende che hanno ottenuto i migliori punteggi a livello globale negli ultimi dodici mesi (novembre 2024 – novembre 2025).

La valutazione EcoVadis prende in esame 21 criteri raggruppati in quattro aree principali: Ambiente, Lavoro e Diritti Umani, Etica e Approvvigionamento Responsabile. A oggi sono oltre 130.000 le imprese sottoposte a tale analisi, fondata su standard riconosciuti come i Dieci Principi del Global Compact delle Nazioni Unite, le convenzioni ILO, gli standard GRI e la norma ISO 26000. Il processo di valutazione fornisce un’analisi oggettiva delle performance aziendali e offre indicazioni operative per un miglioramento continuo.

Questo riconoscimento attesta l’impegno costante di ITA Airways verso la sostenibilità, in linea con i valori fondanti dell’azienda. Come il Report di Sostenibilità 2024 pubblicato di recente, la Medaglia di Bronzo EcoVadis rappresenta il frutto di una collaborazione trasversale tra tutte le aree aziendali, elemento imprescindibile per un miglioramento concreto e duraturo in materia di sostenibilità.