Caos India, Ita aggiunge voli mentre Delhi prolunga i visti

Ita Airways ha programmato due frequenze addizionali tra Roma Fiumicino e Delhi nelle date del 24 e 25 marzo prossimi. La decisione fa seguito alle segnalazioni ricevute dal ministero degli Affari Esteri con cui la compagnia è costantemente in contatto, relative all’alto numero di connazionali temporaneamente bloccati in India a causa degli effetti del conflitto in Medio Oriente sugli spazi aerei e sugli hub aeroportuali della regione.

Questi gli orari dei due voli aggiuntivi con partenza da Roma Fiumicino e arrivo a Delhi: il primo, il 24 marzo, partirà alle 17:40 (ora italiana) per atterrare nella capitale indiana alle 5:55 (ora locale); il secondo, il 25 marzo, partirà alle 17:35 (ora italiana) per atterrare nella capitale indiana alle 5:35 (ora locale).

Questi invece gli orari dei due voli aggiuntivi con partenza da Delhi e arrivo a Roma Fiumicino: il primo, il 25 marzo, partirà da DEL alle 8.25 locali per atterrare a FCO alle 13 (ora italiana); il secondo, il 26 marzo, partirà da DEL alle 7:35 locali per atterrare a FCO alle 11:55 (ora italiana). I biglietti per questi voli sono disponibili sul sito ita-airways.com, sull’app Ita Airways e tramite i canali di vendita ufficiali della compagnia, si fa presente.

Intanto, proprio per fronteggiare l’emergenza, il Governo indiano ha deciso di concedere un’estensione del visto/visto elettronico e l’esenzione dalla sanzione per soggiorno illegale agli stranieri secondo le seguenti linee guida:

a) Tutti i tipi di visto/visto elettronico in scadenza a breve saranno prorogati gratuitamente di un mese per i cittadini interessati dai FRRO competenti, caso per caso.

b) La sanzione per qualsiasi soggiorno illegale da parte dei cittadini stranieri interessati dopo il 28 febbraio 2026 sarà annullata.

c) I permessi di uscita saranno forniti gratuitamente ai cittadini stranieri interessati.

d) La mancata richiesta del permesso di uscita e dell’estensione del visto da parte dei cittadini stranieri interessati non sarà considerata una violazione della legislazione sull’immigrazione.

e) Il permesso di atterraggio temporaneo (TLP) verrà concesso gratuitamente a qualsiasi cittadino straniero che arrivi in India a causa della deviazione dei voli.

Compatibilmente con l’evoluzione dello scenario geopolitico nella regione, Ita Airways continua ad operare i collegamenti diretti verso l’Asia, nonché a valutare l’opportunità di rafforzare i propri operativi al fine di contribuire al rientro dei connazionali presenti nell’area, sottolinea la compagnia. Al contrario si ricorda che restano sospesi i voli da e per Tel Aviv fino al 9 aprile (incluso il volo AZ809 del 10 aprile) e fino al 28 marzo quelli da e per Dubai mentre le compagnie del gruppo Lufthansa hanno dovuto cancellare tutti i voli nel periodo menzionato. Il gruppo Lufthansa “valuterà” in che misura sarà possibile operare singoli voli nonostante le rigide restrizioni. Le richieste saranno esaminate dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti caso per caso, pertanto “non vi è alcuna garanzia che un volo o l’orario di volo richiesto vengano approvati”, fa presente Ita. I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto, informa la compagnia.