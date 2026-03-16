Ita Airways, continua lo stop ai voli per Dubai e Tel Aviv

Alla luce dell’attuale situazione in Medio Oriente, ITA Airways ha esteso la sospensione dei voli da e per Tel Aviv fino al 2 aprile (incluso il volo AZ809 del 3 aprile).

La compagnia è stata costretta, inoltre, ad estendere la sospensione dei voli da e per Dubai dal 16 al 28 marzo. Tali voli erano stati già sospesi fino al 15 marzo. Gli aeroporti di Dubai stanno riducendo significativamente il numero di voli per ragioni di capacità e alle compagnie del Gruppo Lufthansa è stato imposto dall’autorità aeroportuale di cancellare tutti i voli nel periodo menzionato.

Il Gruppo Lufthansa valuterà in che misura sarà possibile operare singoli voli nonostante le rigide restrizioni. Le richieste saranno esaminate dalle autorità degli Emirati Arabi Uniti caso per caso, pertanto non vi è alcuna garanzia che un volo o l’orario di volo richiesto vengano approvati.

I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto.

Resta invece regolarmente schedulato il volo da Roma Fiumicino per Riyadh che opera cinque volte alla settimana. L’aereo efffettua uno scalo in andata e ritorno a Cairo per ragioni operative.