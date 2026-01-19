Grande successo per l’evento EVA Air sul Giappone

Successo per l’evento ‘Con EVA Air in Giappone: un mondo da visitare’ che si è concluso lo scorso 11 gennaio al Westin Palace di Milano, organizzato dalla agenzia Japan Italy Bridge, che ha raccolto una platea affollata da influencer, blogger, stampa, content creator e vario pubblico interessato all’argomento.

L’occasione di questo incontro è stato il lancio del volo Malpensa-Taipei diventato giornaliero dal 16 gennaio 2026. Un volo che offre ai passeggeri business e leisure un comodo collegamento per Taiwan e una connessione altrettanto confortevole e immediata per il Giappone, destinazione top, assai ricercata e richiesta. Come recitava il roll-up accanto al palco c’è connessione immediata verso Fukuoka, Okinawa, Osaka, Sendai, Sapporo e Tokyo. Mentre i voli per Komatsu, Kobe, Matsuyama e Aomori prevedono una sosta di almeno una notte a Taipei.

Il primo panel era su “food e cultura” e ha trovato terreno fertile grazie ai due chef giapponesi, mentre il terzo vantava interessanti mescolanze italo-nipponiche, i quali, al di là della ristorazione, hanno saputo coinvolgere la platea con racconti, aneddoti ed esperienze personali su fatti e storia di un cibo raffinato dove tutto è cultura, dalla preparazione della tavola al comportamento del commensale.

Non a caso il panel successivo riguardava un originale accostamento tra sakè, bevanda che vanta pregiati invecchiamenti, e parmigiano reggiano. Nel corso di una degustazione offerta, due esperti molto preparati sono entrati nel vivo delle spiegazioni e rivelazioni.

Dal cibo si è passati alla cultura con un lungo incontro con un influencer giapponese e un professore italiano che promuove la cultura giapponese in Italia e insegna un argomento come “La via del thè”. L’incontro è stato arricchito anche da interventi del pubblico ed esperti di altre discipline e tematiche, come il teatro del Noh e l’arte del Kintsugi, sapere, cioè, riparare gli oggetti secondo la tradizione giapponese insegnata da un “sensei”, un maestro.

Non poteva mancare un panel sul turismo, nel corso del quale si sono incontrati una influencer, una rappresentante della agenzia Japan Italy Bridge e il Sales e Marketing Coordinator EVA Air, Alberto Taiana. Gli esperti hanno distribuito informazioni, consigli, raccomandazioni condite con aneddoti e storie personali. Un lungo intervento da parte del rappresentante marketing di EVA Air, quali organizzatori dell’incontro, per entrare nel mondo della Compagnia aerea e delle sue destinazioni.

A chiudere l’evento con l’argomento Manga e Anime sono stati tre doppiatori e una ‘cosplay’.