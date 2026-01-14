Guerra di Ryanair alle tasse in Belgio: stop a 1 mln di voli

Ryanair ridurrà il traffico nei due principali scali del Belgio di oltre due milioni di posti tra il 2026 e il 2027. La decisione è legata all’aumento delle tasse sui passeggeri deciso dalle autorità belghe. Lo ha confermato la stessa compagnia low cost, dando seguito al primo annuncio del ceo Michael O’Leary risalente al 9 dicembre scorso. Nel dettaglio, Ryanair prevede un taglio di 1,1 milioni di posti all’aeroporto di Charleroi nel 2026 e un’ulteriore riduzione di 1,1 milioni nel 2027.

La decisione segue l’annuncio del Consiglio comunale di Charleroi di introdurre una tassa di 3 euro per ogni passeggero in partenza a partire da aprile 2026 e, al contempo, la scelta del governo federale del Belgio di aumentare progressivamente la tassa sui passeggeri da 2 euro nel gennaio 2025 a 10 euro nel 2027. Due aumenti che, è la denuncia di Ryanair, renderanno il Belgio meno competitivo rispetto ad altri Paesi europei, come Svezia, Italia, Ungheria e Slovacchia, “che hanno abolito o ridotto le tasse sull’aviazione” per sostenere traffico, turismo e occupazione.

“Aumentare le tasse significherà ridurre il numero di voli, passeggeri e turismo e costerà migliaia di posti di lavoro sia negli aeroporti di Zaventem che di Charleroi. La soluzione a questa sfida è semplice: eliminare queste dannose tasse sull’aviazione”, ha attaccato ‘O’Leary.