Ita Airways, a Fiumicino viaggio nelle eccellenze Dop e Igp

Nella foto, al centro da sinistra, il Presidente di Origin Italia, Cesare Baldrighi, il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, il Presidente di Ita Airways, Sandro Pappalardo, presso lHangar Lounge di Ita Airways all'aeroporto di Fiumicino per l'evento di Ita Airways sull'iniziativa "Viaggio nelle eccellenze" DOP e IGP italiane, 24 novembre 2025 ANSA / Telenews

ITA Airways ha celebrato il “Viaggio nelle eccellenze” DOP e IGP italiane all’aeroporto di Fiumicino, alla presenza del ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. L’iniziativa, partita lo scorso 3 novembre, è dedicata alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane a Indicazione Geografica, in sinergia con la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità Unesco e rappresenta un vero e proprio biglietto da visita per i viaggiatori, un invito a scoprire e assaporare i migliori prodotti certificati del nostro Paese: autentici ambasciatori dell’identità gastronomica italiana e ingredienti fondamentali della cucina tricolore.

Oltre 40 Consorzi di Tutela sono protagonisti nelle lounge ITA Airways di Roma Fiumicino (Hangar e Piazza di Spagna) e Milano Linate (Runway), dove ogni settimana si stanno alternando per raccontare e far degustare i prodotti simbolo del patrimonio agroalimentare nazionale. L’iniziativa prevede oltre 70 eventi di degustazione, durante i quali i prodotti DOP e IGP vengono offerti in spazi dedicati, con il supporto di esperti dei Consorzi che illustrano agli ospiti le caratteristiche distintive, la storia e il valore culturale di ciascuna eccellenza.

“’Siamo ambasciatori dell’Italia nel mondo. Il vettore non è solo un mezzo di trasporto ma una vetrina del nostro Paese – ha detto il presidente di Ita Airways, Sandro Pappalardo -. Cerchiamo di enfatizzare e di sottolineare tutto ciò che di bello c’è nella nostra Italia a partire dai prodotti agroalimentari che sono tra le eccellenze più ricercate ed abbiamo il dovere di raccontarle, illustrarle e farle assaggiare. Stiamo inoltre lavorando, a tal proposito, ad alcuni nuovi progetti sia nelle Lounge ed a bordo”.

“Vogliamo che gli aeroporti di Roma siano una vetrina dell’Italia nel mondo: stiamo per raggiungere quest’anno i 50 milioni di passeggeri e siamo uno snodo fondamentale dal punto di vista dei trasporti, ma anche un luogo in cui far conoscere i prodotti italiani”, ha aggiunto il presidente di ADR, Vincenzo Nunziata.

“L’Italia, e sarebbe motivo di orgoglio, può essere la prima nazione al mondo a ricevere il riconoscimento della Cucina a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità Unesco. Sarebbe un upgrade dal punto di vista della promozione della qualità complessiva della nostra cucina, e quindi una crescita di possibilità per il nostro export ed una protezione ulteriore rispetto all’Italian Sounding: la protezione dell’Unesco del patrimonio complessivo riguarda anche la difesa dei singoli prodotti che ne fanno parte”, ha sottolineato il il ministro Lollobrigida.

