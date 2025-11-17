Ita Airways: servizi ridotti sabato 22 novembre

Comunicazione importante per agenti di viaggio e passeggeri: sabato 22 novembre sarà eseguito un importante aggiornamento dei sistemi di vendita di Ita Airways. A partire dalle ore 00:01 italiane del 22 novembre e per 24 ore, sui canali della compagnia non sarà possibile effettuare: nuove prenotazioni; cambi di prenotazioni; emissione documenti di viaggio; modifica e vendita servizi ancillari (scelta di posti a bordo, accesso nelle Lounge, Upgrade, ecc); visualizzazione disponibilità voli; accesso al tool “Smart group”.

Rimarranno invece disponibili i servizi di web check-in e le operazioni di accettazione in aeroporto, incluse emissioni e modifiche di biglietti per voli con data di partenza compresa tra il 22 e il 25 novembre.

L’aggiornamento dei sistemi di vendita non comporterà alcun cambiamento nell’operativo dei voli.