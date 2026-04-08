Ita Airways cancella quasi 100 voli per lo sciopero del 10 aprile

A seguito della proclamazione dello sciopero del trasporto aereo in Italia previsto per la giornata di venerdì 10 aprile della durata di 4 ore (dalle 13 alle 17), Ita Airways ha cancellato circa il 27% del proprio operativo previsto per il 10 aprile. Si tratta di poco meno di un centinaio di voli, di cui 34 da e per l’Eropa, e 59 per l’Italia.

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ITA Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione ​Stato del volo, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.

I passeggeri che hanno acquistato un biglietto ITA Airways per viaggiare il 10 aprile, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito una partenza anticipata di oltre 60 minuti o un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre 17 aprile 2026 chiamando il numero ‪‪+39 06 85960020 dall’Italia e dall’estero, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.