Ita Airways, concluso primo finanziamento in leasing per 2 aerei

21 Aprile 2026, 11:40

New entry nella flotta di Ita Airways grazie alla prima operazione di aircraft finance lease finalizzata da Crédit Agricole Corporate e Investment Bank. Si tratta di due aeromobili Airbus A330-900 neo, equipaggiati con motori Rolls-Royce Trent 7000. Le due distinte operazioni risalgono al dicembre 2025 e poi ad aprile 2026.

“Con l’introduzione dei nuovi aeromobili – si legge in una nota -, la compagnia prosegue il processo di modernizzazione della flotta, alla base dei propri obiettivi di sostenibilità. Gli Airbus A330neo consentono una riduzione fino al 25% sia in termini di consumi di carburante che di emissioni di CO₂”.

Alla fine di marzo 2026, la flotta di ITA Airways risulta così composta da 106 aeromobili con un’età media di 6,2 anni di cui il 74% di nuova generazione. Nell’ambito del Piano Strategico 2025-2030, ITA Airways punta a una transizione verso una flotta quasi interamente di nuova generazione ed ecosostenibile. Grazie alla riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO₂ fino al 25%, la compagnia si posiziona per avere quella più giovane e sostenibile d’Europa.

“Questo accordo rappresenta un ulteriore traguardo nell’espansione della flotta di nuova generazione di ITA Airways – ha spiegato Joerg Eberhart, ad di ITA Airways – ed è in linea con la strategia della compagnia di incrementare il ricorso a un contributo equilibrato del leasing finanziario degli aeromobili, consentendo un costo del debito più sostenibile. L’operazione è stata resa possibile dalla crescente reputazione della compagnia presso la comunità finanziaria, costruita sulla solida performance del 2024 e il nostro primo pareggio EBIT, e sul primo risultato netto positivo del 2025”.

“Siamo orgogliosi di rafforzare ulteriormente la partnership del Gruppo Crédit Agricole con ITA Airways, fornendo una soluzione di finanziamento su misura a supporto del suo percorso di modernizzazione della flotta”, ha aggiunto André Zervudachi, managing director di Crédit Agricole CIB Aviation Group.

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