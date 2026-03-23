Ita Airways dice addio a Volare ed entra in Miles and More

Volare, il programma fedeltà di ITA Airways, terminerà di essere attivo il 30 marzo 2026. Dal giorno successivo la compagnia italiana aderirà a Miles & More, il programma fedeltà del Gruppo Lufthansa, in qualità di fully integrated partner. La decisione rientra nell’ambito dell’accordo tra Ita e Lufthansa. L’integrazione sarà progressiva e si consoliderà nel corso del mese di aprile.

Con oltre 39 milioni di soci in tutto il mondo, Miles & More è uno dei programmi fedeltà più grandi in Europa, con 170 partnership internazionali, tra cui 35 partner aerei e 135 partner commerciali. Dal canto suo, fino ad oggi Volare aveva raggiunto i 4 milioni di iscritti. I punti accumulati dai clienti fino ad oggi, potranno essere utilizzati fino al 30 marzo 2026 per prenotare voli da utilizzare entro i 12 mesi successivi con ITA Airways e con le compagnie partner, tramite modalità Cash&Points e Award Ticket. Sarà inoltre possibile utilizzare i propri punti per l’acquisto di prodotti e servizi dei partner commerciali fino al 30 aprile 2026. Dal 1° aprile, invece, i soci del programma avranno la possibilità di convertire i propri punti in un voucher non nominativo e cedibile (“Gift Card Volare”), che potrà essere utilizzato entro il 30 giugno 2026 per viaggiare con ITA Airways e con le compagnie partner entro i successivi 12 mesi.

“L’adesione a Miles & More rappresenta un risultato di grande rilievo nel nostro processo di integrazione con il Gruppo Lufthansa – ha dichiarato Joerg Eberhart, ad e direttore generale di ITA Airways –. I nostri clienti beneficeranno di uno dei programmi più completi e gratificanti d’Europa, garantendo maggiore flessibilità e valore per i loro viaggi”.