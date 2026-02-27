Ita Airways la più puntuale: nuove rotte e aerei prossimi step

“L’anno scorso ci siamo dati un obiettivo e abbiamo fatto investimenti per migliorare la puntualità. Abbiamo chiuso gennaio come la compagnia più puntuale d’Europa”. Lo ha detto Sandro Pappalardo, presidente di Ita Airways, partecipando alla BTM di Bari all’incontro dal titolo ‘Mobilità e infrastrutture come fattori strategici di sviluppo turistico’.

Secondo Pappalardo “la sostenibilità non può che essere uno dei pilastri del piano industriale di una compagnia aerea. Siamo partiti pochi anni fa con 52 aeromobili e oggi ne abbiamo 106, il 70% di nuova generazione, con il 25% dei consumi in meno: l’ambizione è di chiudere il piano industriale 2030 essendo la compagnia più giovane e sostenibile di Europa”.

Secondo alcune indiscrezioni pubblicate da Il Sole 24 Ore, la compagnia lavora a una revisione del piano industriale 2026-2030, approvato a luglio, prevedendo investimenti complessivi per la flotta per circa 1,5 miliardi di euro. L’obiettivo è la crescita della flotta di lungo raggio fino a 30 aerei entro il 2030 e l’estensione del network focalizzata sul mercato intercontinentale: l’investimento è di circa 1,5 miliardi. Secondo il Corriere della Sera, intanto, mentre Ita si prepara a fine marzo a entrare in Star Alliance studia nuove destinazioni. Tra queste la rotta Roma Fiumicino-Newark/New York che magari potrebbe debuttare già a giugno.