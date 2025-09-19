Ita Airways potenzia il lungo raggio: da novembre si vola a Mauritius

Ita Airways continua a puntare sul lungo raggio con il lancio del nuovo volo Roma Fiumicino-Mauritius. Il volo sarà operativo dal 7 novembre con 2 frequenze settimanali con partenza da Fiumicino il venerdì e la domenica alle 22 con arrivo alle Mauritius alle 11.20 del giorno successivo, mentre la partenza dalle Mauritius sarà il sabato e il lunedì alle 22.10 con arrivo a Roma Fiumicino alle 6.40 del giorno dopo.

Il volo verrà operato di notte, garantendo notevole comodità a tutti i viaggiatori, incluse le famiglie con bambini (uno dei target principali della offerta mauriziana), mentre l’arrivo in mattinata, sia all’andata che al ritorno, permetterà di poter organizzare al meglio i trasferimenti, ottimizzando i tempi e di conseguenza l’intera esperienza di viaggio. Il volo verrà operato con l’Airbus A330neo con tre classi di servizio: Business (30 posti), Premium Economy (24 posti) ed Economy (237 posti), per un totale di 291 posti a sedere.

“Mauritius è una destinazione leisure sulla quale puntiamo fortemente”, commenta Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare.

Come sottolinea Adr, quello con Mauritius è un mercato da circa 120 mila passeggeri l’anno che lo scorso anno è cresciuto del 15%.