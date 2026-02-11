Ita Airways presenta la Summer 2026 alla Bit: 72 destinazioni

Ita Airways partecipa alla Bit di Milano, che si conclude domani, giovedì 12 febbraio, con uno spazio espositivo progettato per rappresentare l’identità del brand e interpretarla in chiave creativa, con grafiche che celebrano la compagnia anche in qualità di Official Airline Sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026.

La BIT rappresenta per Ita Airways un’importante occasione per illustrare la stagione estiva 2026, durante la quale la compagnia opererà un totale di 72 destinazioni: 19 nazionali, 36 internazionali e 17 intercontinentali, incluse 12 mete stagionali – 3 nazionali e 9 internazionali – verso le isole italiane, greche e spagnole. Tra le principali novità spicca il ritorno dei voli da Roma Fiumicino per Londra Heathrow, con due frequenze giornaliere che rafforzeranno la connettività con il principale hub britannico.

Dall’1 maggio 2026 sarà operativo il nuovo collegamento intercontinentale Roma-Houston, primo volo diretto nella storia tra le due città, con tre frequenze settimanali che diventeranno cinque da giugno. Houston sarà la nona destinazione nordamericana servita da Ita Airways, insieme all’aumento delle frequenze su Miami, che passeranno da sette a nove voli settimanali a partire da giugno.

Il piano estivo prevede inoltre nuovi collegamenti diretti da Roma Fiumicino verso Malaga, Valencia e Marsiglia, e un incremento di sette voli settimanali verso Tunisi nel periodo giugno-settembre. Tra le tratte stagionali figurano anche Olbia-Torino e Olbia-Genova, operative nel mese di agosto con una frequenza settimanale il sabato. Prosegue inoltre il percorso di integrazione con il Gruppo Lufthansa, che comprende 63 progetti finalizzati a creare sinergie operative e commerciali.