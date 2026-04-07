Ita Airways rinnova sito e app per la gestione di voli e dei servizi

ITA Airways rinnova la propria offerta digitale con il nuovo sito web e la nuova app, disponibile per il download o l’aggiornamento per tutta la clientela. Entrambi i canali digitali sono stati sviluppati sulla piattaforma tecnologica del Gruppo Lufthansa per la gestione di voli e servizi ed offrono un’esperienza digitale intuitiva ed efficiente, con un accesso più immediato a informazioni e servizi di viaggio.

“Il nuovo ecosistema digitale – sottolinea la compagnia – garantisce ai passeggeri un’esperienza armonizzata tra le diverse compagnie del Gruppo Lufthansa, mantenendo inalterati gli elementi di brand identity ITA Airways, le caratteristiche essenziali della declinazione del brand ed il suo look and feel. Le nuove soluzioni accompagnano il cliente in tutte le fasi del viaggio: dalla ricerca e prenotazione del volo al pagamento, fino alla gestione dei servizi aggiuntivi, delle informazioni di viaggio e della richiesta rimborsi. I passeggeri possono inoltre consultare facilmente le prenotazioni ITA Airways già esistenti e gestirle direttamente tramite app o sito web. Nel complesso, entrambi i canali offrono ai clienti tante funzionalità e consentono di combinare i voli ITA Airways con quelli delle altre compagnie del Gruppo Lufthansa in un’unica prenotazione. Grazie alla migrazione sulla piattaforma del Lufthansa Group, ITA Airways può beneficiare di soluzioni digitali all’avanguardia, già premiate a livello internazionale con il riconoscimento ‘Best Airline App’ nel 2024.”

“L’introduzione dei nuovi servizi digitali di ITA Airways sviluppati sulla piattaforma tecnologica del Gruppo Lufthansa – ha detto Lorenza Maggio, chief strategy, integration, IT & Touchpoints ITA Airways – rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di integrazione della compagnia all’interno del Gruppo. Questa novità si inserisce nella più ampia collaborazione tra ITA Airways e il Gruppo Lufthansa, che nel corso del 2025 ha già portato all’introduzione dei voli in codeshare con accesso a oltre 150 destinazioni, alla collaborazione tra i programmi di loyalty Volare e Miles & More e all’accesso reciproco alle lounge aeroportuali. L’obiettivo è offrire ai nostri clienti un’esperienza digitale sempre più semplice, intuitiva e integrata, garantendo al tempo stesso una customer experience armonizzata tra le compagnie del Gruppo e valorizzando l’identità del brand ITA Airways”.