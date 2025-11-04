Ita promuove candidatura Cucina Italiana a Patrimonio Unesco

Ita Airways, in collaborazione con Origin Italia-Associazione Italiana dei Consorzi delle Indicazioni Geografiche, Fondazione Qualivita e il ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, promuove il ‘Viaggio nelle eccellenze – Un assaggio d’Italia’.

Una nuova iniziativa dedicata alla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari italiane a Indicazione Geografica, in sinergia con la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità Unesco.

A partire da oggi, oltre 40 Consorzi di Tutela saranno protagonisti nelle lounge Ita Airways di Roma Fiumicino e Milano Linate, dove ogni settimana si alterneranno per raccontare e far degustare i prodotti simbolo del patrimonio agroalimentare nazionale. L’iniziativa prevede oltre 70 eventi di degustazione, durante i quali i prodotti DOP e IGP saranno offerti in spazi dedicati, con il supporto di esperti dei Consorzi che illustreranno agli ospiti le caratteristiche distintive, la storia e il valore culturale di ciascuna eccellenza. Nella lounge di Linate, fino al 6 novembre, si alterneranno le degustazioni dei formaggi DOP e IGP della selezione Afidop a partire dall’Asiago Dop, il Parmigiano Reggiano Dop e il Grana Padano Dop, accompagnati da Aceto Balsamico di Modena Igp, proseguendo con Gorgonzola Dop, Mozzarella di Bufala Campana Dop, Provolone Valpadana Dop, Burrata di Andria Igp e Pecorino Romano Dop.

L’iniziativa rappresenta un invito a scoprire e assaporare i migliori prodotti certificati del nostro Paese: ambasciatori dell’identità italiana e ingredienti fondamentali della nostra cucina.