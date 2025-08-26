Korean Air, commessa da 50 miliardi per oltre 100 Boeing

Korean Air vuole acquistare oltre 100 aerei dalla Boeing. Poche ore dopo l’incontro bilaterale di Washington tra i presidenti americano e sudcoreano, Donald Trump e Lee Jae-myung, la compagnia aerea di Seul rende pubblica “l’intenzione di comprare 103 aerei di nuova generazione da Boeing”, con una maxi commessa che rappresenta il più grande accordo nella storia dell’aviazione sudcoreana. L’acquisto, che include anche motori di ricambio di GE Aerospace, ha un valore stimato di circa 50 miliardi di dollari, secondo il vettore. La consegna degli aerei è prevista “entro la fine del 2030”.

L’accordo, che si basa sul precedente ordine effettuato da Korean Air a marzo per 50 jet Boeing e motori Ge, è stato firmato lunedì a Washington durante l’incontro tra aziende americane e sudcoreano, supervisionato dal segretario al Commercio Howard Lutnick e dal suo omologo di Seul.

Il ceo di Korean Air, Cho Won-tae, ha partecipato alla cerimonia con i numeri uno di Boeing Commercial Airplanes, Stephanie Pope, e di Ge Aerospace Commercial Engines & Services, Russell Stokes.

“L’ordine di acquisto degli aerei include 20 Boeing 777-9, 25 Boeing 787-10, 50 Boeing 737-10 e otto Boeing 777-8F cargo” per un valore di 36,2 miliardi di dollari, ha aggiunto la compagnia aerea con sede a Seul. In un accordo separato del controvalore di 13,7 miliardi, Korean Air acquisterà 19 motori da Ge Aerospace, assicurandosi un servizio di manutenzione per altri 28 motori per i prossimi 20 anni.

Trump e Lee hanno tenuto lunedì il loro primo incontro per discutere di relazioni bilaterali, poche settimane dopo il via libera all’accordo commerciale che prevede l’annuncio di ingenti investimenti sudcoreani negli Stati Uniti.