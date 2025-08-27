Medsky Airways ottiene la certificazione EASA

Medsky Airways ha ottenuto la certificazione EASA (European Union Aviation Safety Agency), riconoscimento che attesta la piena conformità della compagnia ai più rigorosi standard europei di sicurezza e tutela ambientale.

Questo traguardo riflette l’impegno e la dedizione di Medsky Airways nell’offrire un’esperienza di viaggio che garantisca sicurezza, comfort e qualità a tutti i passeggeri.

Medsky Airways collega l’Italia alla Libia con voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Malpensa verso Tripoli e Bengasi: destinazioni strategiche per viaggi di lavoro, rientri familiari o per chi desidera scoprire la Libia come meta turistica, culturale o semplicemente per una vacanza fuori dai percorsi convenzionali.

Grazie alla certificazione EASA, i passeggeri possono scegliere Medsky Airways con la certezza di affidarsi a una compagnia che opera secondo i più alti standard europei.

“L’ottenimento della certificazione EASA rappresenta un passo importante per la compagnia e una garanzia ulteriore per i passeggeri italiani. Come Distal GSA Italia siamo orgogliosi di accompagnare Medsky Airways in questo percorso di crescita e consolidamento sul mercato italiano”, ha dichiarato Claudio Novembrini, Sales & Marketing Manager di Distal GSA Italia.