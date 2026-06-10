Nasce Vueling Holidays: la piattaforma per prenotare pacchetti vacanze

Vueling lancia Vueling Holidays, la nuova piattaforma dedicata alla prenotazione di pacchetti turistici che consente di combinare voli, strutture ricettive ed esperienze in un’unica prenotazione. L’iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella strategia di personalizzazione dell’offerta della compagnia, con l’obiettivo di accompagnare il cliente in tutte le fasi dell’organizzazione del viaggio.

Attraverso il nuovo portale è possibile accedere a oltre 15.000 hotel e a una vasta gamma di servizi complementari in più di 100 destinazioni distribuite in 30 Paesi. Oltre all’alloggio, i viaggiatori possono aggiungere noleggio auto, coperture assicurative e attività di carattere culturale, gastronomico, sportivo e wellness.

La piattaforma permette inoltre di personalizzare il volo scegliendo tra le diverse tariffe Vueling e offre la possibilità di suddividere il pagamento in due rate, garantendo maggiore flessibilità nella gestione della spesa.

Tra i vantaggi previsti, anche l’accumulo di punti Avios per gli iscritti al programma fedeltà Vueling Club, che potranno ottenere premi e benefici prenotando le proprie vacanze attraverso il nuovo servizio.