Dove rifugiarsi quando fa troppo caldo tra foreste, montagne e coste oceaniche

Quando il caldo si fa sentire, c’è un programma che non delude mai: andare verso il fresco. Montagne, coste battute dalla brezza oceanica, foreste e sentieri immersi nel verde diventano così le mete ideali per chi desidera rallentare i ritmi, respirare aria pura e concedersi una pausa rigenerante lontano dall’afa.

Per ispirare chi è alla ricerca di una vacanza estiva all’insegna della natura e delle temperature più miti, Vueling propone tre destinazioni del proprio network perfette per una fuga più fresca.

Da Bilbao e i paesaggi della costa basca alla Sierra Norte nel territorio di Madrid, fino a foreste e tratti di costa attorno a Londra, questi itinerari offrono un tuffo nella natura senza rinunciare alla vicinanza di alcune delle città europee più affascinanti.

Da Bilbao: paesaggi atlantici e coste selvagge

Si parte da Bilbao, nel cuore dei Paesi Baschi, città che in estate beneficia di un clima più mite rispetto ad altre destinazioni europee, grazie alla vicinanza dell’Atlantico e ai venti oceanici.

A breve distanza dalla città, la prima tappa del viaggio conduce a uno dei luoghi più iconici della costa basca: San Juan de Gaztelugatxe, isolotto roccioso collegato alla terraferma da una scenografica scalinata, che regala viste mozzafiato sull’oceano e un’esperienza immersiva tra natura e leggenda.

Proseguendo lungo la costa e a meno di un’ora da Bilbao, si apre poi uno dei percorsi naturalistici più spettacolari del nord della Spagna: il trekking costiero del Flysch di Zumaia, un itinerario di 8 km tra scogliere scolpite dal tempo e paesaggi geologici unici affacciati sull’oceano, per un’esperienza rinfrescata dalla brezza atlantica.

Dall’Italia, Bilbao è raggiungibile con Vueling da Milano Malpensa e da Roma Fiumicino.

Da Madrid: immersione nel verde nella Sierra Norte

Capitale vibrante e ricca di vita culturale, Madrid nei mesi estivi può essere sfidante in termini di temperature, ma si rivela un punto di partenza ideale per esplorare i dintorni montuosi, dove il clima è più fresco e i ritmi più rilassati.

A breve distanza dalla città, infatti, si trova la Sierra Norte de Madrid, un’area autentica e ancora poco battuta, riconosciuta come Riserva della Biosfera.

Qui, è possibile scoprire un volto più tranquillo della regione, con alcune delle aree naturali più straordinarie della Spagna centrale e tanti punti da visitare: tra questi, l’antica foresta e patrimonio dell’umanità Hayedo de Montejo, il sito archeologico Valle de los Neandertales, dove conoscere meglio questa specie di Homo, e il parco nazionale della Sierra de Guadarrama, rifugio naturale a pochi chilometri dalla città dove si trova la vetta più alta attorno a Madrid (picco Peñalara, 2.428 m).

Dall’Italia, Madrid è raggiungibile con Vueling da Firenze.

Da Londra, tra antiche foreste e maestose scogliere

Infine, c’è Londra, per una fuga dal tocco British, che col suo dinamismo è perfetta per un viaggio estivo, anche per la natura rigenerante che la circonda, offrendo un equilibrio tra energia urbana e momenti all’aria aperta.

Esplorando il territorio intorno alla città, a breve distanza dal centro si estende Epping Forest, un’antica area boschiva protetta di circa 2.500 ettari: un’autentica oasi naturale a ridosso della metropoli dove si possono trovare sentieri immersi nel verde e dedicarsi ad attività outdoor al fresco.

Per chi anela invece il blu del mare, spostandosi verso la costa sud sulla Manica, il viaggio prosegue alla scoperta delle Seven Sisters, uno dei tratti più spettacolari del litorale inglese caratterizzato dalle inconfondibili scogliere bianche che si tuffano in acqua. Uno scenario selvaggio e suggestivo, dove la brezza marina e il profumo di iodio accompagnano ogni passo.

Dall’Italia, Londra Gatwick è raggiungibile con Vueling da Firenze.