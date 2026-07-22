Effetto Nolan, fan volano a Londra per vedere Odissea in Imax 70 mm

L’uscita dell’ultimo kolossal di Christopher Nolan dedicato all’Odissea sta generando un singolare e imponente fenomeno di turismo cinematografico internazionale, con appassionati pronti a viaggiare per migliaia di chilometri pur di fruire del film nella versione nativa pensata dal regista.

L’opera è stata infatti girata interamente in pellicola Imax 70 mm, un formato analogico ad altissima fedeltà che richiede proiettori speciali capaci di gestire bobine da oltre 300 chili. Tuttavia, nel mondo esistono soltanto 41 sale idonee a questo tipo di proiezione (25 negli Stati Uniti, 9 in Canada e 7 nel resto del mondo).

Tra le Nazioni sprovviste di impianti compatibili figura anche l’Italia: per gli appassionati italiani ed europei desiderosi di vivere l’esperienza visiva originale, le uniche due destinazioni disponibili nel Continente si trovano a Londra (presso il Bfi Imax e il Ronson Theatre del Science Museum).

Una limitazione strutturale che sta spingendo centinaia di cinefili a prenotare voli e viaggi dedicati verso il Regno Unito o verso gli hub nordamericani. La scarsità di posti disponibili ha generato il tutto esaurito a livello globale per settimane – con spettacoli programmati persino in piena notte – trasformando la fruizione della pellicola in un vero e proprio viaggio esperienziale su scala internazionale.