British Airways, aereo in stallo su Londra, ma pilota ha evitato il peggio

31 Luglio 2026, 11:21

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Picture by: Stuart Bailey / British Airways

Paura a bordo di un aereo della British Airways che è stato “a un passo dal disastro” dopo essere entrato in stallo a circa 1200 metri di quota sopra Londra, secondo quanto riporta il tabloid Sun. Solo grazie all’intervento di emergenza del pilota il velivolo ha completato la manovra di atterraggio fino all’aeroporto di Heathrow.

Il fatto è avvenuto il 6 luglio scorso ma è stato rivelato soltanto adesso: gli esperti lo hanno definito come uno degli incidenti sfiorati più pericolosi degli ultimi tempi nel Regno Unito. L’Airbus A320, decollato da Düsseldorf in Germania, ha subito un’avaria ai sistemi di volo mentre si trovava sopra il quartiere londinese di Canary Wharf: il comandante è dovuto intervenire di persona per correggere  la manovra eseguita dal suo copilota.

“Recuperare da questa posizione è difficile, specialmente così vicino al suolo”, ha dichiarato una fonte al Sun. Un intervento del genere da parte del comandante è rarissimo, in quanto si tratta di una delle fasi più delicate del volo manuale in fase di atterraggio. L’Air Accidents Investigation Branch ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto sul volo  BA919 mentre il pilota ha dovuto prendere un periodo di riposo forzato per ragioni di stress.

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