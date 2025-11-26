Non si arresta la crescita di easyJet, +9% di utile

easyJet ha registrato un utile ante imposte per l’anno fiscale 2024-2025 pari a 665 milioni di sterline, in crescita del 9% rispetto all’anno precedente e superiore alle stime degli analisti di Bloomberg, pari a 652,9 milioni di sterline.

Dopo aver raggiunto in anticipo il suo obiettivo a medio termine, easyJet ha aumentato l’obiettivo per il suo settore vacanze a 450 milioni di sterline di utile ante imposte entro l’anno fiscale 2030. La compagnia aerea inglese ha anche proposto un dividendo pari al 20% dell’utile netto del 2025, pagabile a inizio 2026. A Londra il titolo cede l’1,12%.

“Siamo nella posizione ideale per cogliere le importanti opportunità che abbiamo davanti e siamo fiduciosi di raggiungere il nostro obiettivo di oltre 1 miliardo di sterline di utile ante imposte”, sottolinea il ceo Kenton Jarvis.