Lufthansa celebra i 100 anni dalla fondazione

Il 6 gennaio 1926 nasceva ‘Luft Hansa’, l’azienda dei trasporti aerei più grande in Europa, che ha festeggiato il proprio giubileo con una serie di iniziative. Il primo volo sarebbe stato nell’aprile dello stesso anno. Il capitolo ‘più problematico’, come si legge nel comunicato dell’azienda, è certamente quello del Nazionalsocialismo, nel quale “l’azienda divenne parte del regime e giocò in esso un ruolo attivo”.

Il giubileo vuole anche costituire l’occasione per una profonda e critica indagine storica di quella fase. Una vera e propria rifondazione avvenne nel 1953 con la nascita della seconda Lufthansa.

Tra le iniziative la nuova livrea per gli aeromobili dedicata al centenario, mostre e pubblicazioni e persino l’indicazione del giubileo sulle carte d’imbarco.

L’azienda tedesca sarà impegnata nei prossimi mesi anche nel complesso lavoro finalizzato ad una maggiore integrazione tra tutti le società del gruppo, tra le quali anche Ita. Questo dovrebbe determinare una razionalizzazione dei costi e una diminuzione dei posti di lavoro, soprattutto nel settore amministrativo. Nel 2026 l’azienda beneficerà anche degli interventi del governo federale tedesco per il traffico aereo.